Сотрудники ФСБ из Татарстана и Кировской области разгромили ячейку террористической организации ХТШ*

Фото: УФСБ России по Татарстану (скриншот видео)

Управлениями ФСБ России по Татарстану и Кировской области во взаимодействии с МВД и силами Росгвардии обоих регионов пресечена деятельность межрегионального террористического сообщества, сформированного тремя жителями Казани и Кировской области.

Как выяснили силовики, при координации участников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* (МТО «ХТШ*») задержанные проводили целенаправленную работу по распространению на территории России террористической идеологии. Они вербовали мусульман из двух регионов и склоняли их к переезду в Сирию.

Фото: УФСБ России по Татарстану (скриншот видео)

— Кроме того, в целях финансирования террористической деятельности МТО «ХТШ*» участники терсообщества осуществили денежные переводы на общую сумму более 150 тысяч рублей, — рассказал официальный представитель УФСБ России по Татарстану Андрей Сергеев.

В отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело по 12 эпизодам совершенных ими преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 205.4 УК РФ «Создание и участие в терсообществе», ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ «Склонение к совершению преступлений террористической направленности, финансирование терроризма», ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма, пропаганда терроризма», ч. 1 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

В конце прошлого года в Татарстане задержали 21-летнего местного жителя, которого заподозрили в причастности к деятельности международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Выяснилось, что молодой человек планировал выехать в Сирию, чтобы впоследствии стать участником боевых действий на стороне терорганизации.



*Международная террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» решением Верховного суда Российской Федерации от 04 июня 2020 года признана террористической, ее деятельность в России запрещена.

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Айрат Назипов