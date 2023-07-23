В Татарстане выросла доля внебрачных детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году доля детей, родившихся у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке, составила 15,8% от общего числа новорожденных. Она оказалась выше, чем в предыдущем году (15,6%), выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

При этом в абсолютном выражении количество внебрачных детей в Татарстане сократилось. Если в 2021-м их было 6 425, то в прошлом году только 5 780, то есть на 645 новорожденных меньше.

Увеличение доли внебрачных детей в Татарстане в прошлом году зарегистрировали в Казани — с 14,9% в 2021-м до 15,4% в 2022-м; в Агрызском районе — с 25,6% до 27,4%; в Алькеевском — с 17,4% до 19,3%; в Атнинском районе — с 8,6% до 11,1%; в Бугульминском районе— с 18,9% до 21%; в Высокогорском районе — 14,2% до 14,4%; в Заинском районе— с 16,8% до 20,5%; в Зеленодольском — с 19,2% до 22,4%; в Камско-Устьинском районе — с 22,5% до 24,8%; в Кукморском районе — с 10,6% до 11,6%; в Мамадышском районе — с 16,1% до 20,5%; в Менделеевском районе— с 19,6% до 21,3%; в Мензелинском районе — с 16,1% до 18,9%; в Пестречинском районе — с 12,8% до 13,3%; в Сабинском районе — с 8,6% до 9,1%; в Сармановском районе — с 19,4% до 20,6%; в Спасском районе — с 23,6% до 28,1%; в Тетюшском районе — с 15,8% до 24,3%; в Ютазинском районе — с 16,3 до 20,5%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сократилась доля детей, родившихся у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке, в Набережных Челнах, Нижнекамском, Новошешминском, Арском, Бавлинском, Балтасинском, Буинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Елабужском Нурлатском, Рыбно-Слободском и Чистопольском районах. В списке также Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский. В списке также Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Альметьевский, Апастовский, , Кайбицкий, Лаишевский, Лениногорский и Муслюмовский районы.



Напомним, удельный вес детей, родившихся в зарегистрированном браке, в Татарстане не превышает 85% на протяжении 5 лет подряд. В 2018 году он составлял 84,2%, в 2019-м — 84,3%, в 2020-м — 84,5%, в 2021-м — 84,3%, а в 2022-м — 84,2%.



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Татьяна Демина