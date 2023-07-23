В Татарстане выросла доля внебрачных детей
В 2022 году доля детей, родившихся у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке, составила 15,8% от общего числа новорожденных. Она оказалась выше, чем в предыдущем году (15,6%), выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.
При этом в абсолютном выражении количество внебрачных детей в Татарстане сократилось. Если в 2021-м их было 6 425, то в прошлом году только 5 780, то есть на 645 новорожденных меньше.
Увеличение доли внебрачных детей в Татарстане в прошлом году зарегистрировали в Казани — с 14,9% в 2021-м до 15,4% в 2022-м; в Агрызском районе — с 25,6% до 27,4%; в Алькеевском — с 17,4% до 19,3%; в Атнинском районе — с 8,6% до 11,1%; в Бугульминском районе— с 18,9% до 21%; в Высокогорском районе — 14,2% до 14,4%; в Заинском районе— с 16,8% до 20,5%; в Зеленодольском — с 19,2% до 22,4%; в Камско-Устьинском районе — с 22,5% до 24,8%; в Кукморском районе — с 10,6% до 11,6%; в Мамадышском районе — с 16,1% до 20,5%; в Менделеевском районе— с 19,6% до 21,3%; в Мензелинском районе — с 16,1% до 18,9%; в Пестречинском районе — с 12,8% до 13,3%; в Сабинском районе — с 8,6% до 9,1%; в Сармановском районе — с 19,4% до 20,6%; в Спасском районе — с 23,6% до 28,1%; в Тетюшском районе — с 15,8% до 24,3%; в Ютазинском районе — с 16,3 до 20,5%.
Сократилась доля детей, родившихся у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке, в Набережных Челнах, Нижнекамском, Новошешминском, Арском, Бавлинском, Балтасинском, Буинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Елабужском Нурлатском, Рыбно-Слободском и Чистопольском районах. В списке также Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский. В списке также Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Альметьевский, Апастовский, , Кайбицкий, Лаишевский, Лениногорский и Муслюмовский районы.
Напомним, удельный вес детей, родившихся в зарегистрированном браке, в Татарстане не превышает 85% на протяжении 5 лет подряд. В 2018 году он составлял 84,2%, в 2019-м — 84,3%, в 2020-м — 84,5%, в 2021-м — 84,3%, а в 2022-м — 84,2%.
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комментарии
Вспомни ситуацию с быками и коровами.
Ныне сперма одного быка-производителя позволяет осеменить около 50 тысяч коров.
Остальных бычков используют в качестве бифштексов.
Все закономерно...
Хотя бычков и мужиков и жаль.
Но таковы суровые реальности рыночной экономики, в которой у женщин огромные биологические преимущества перед мужчинами.
Это устойчивая тенденция.
Во Франции доля внебрачных детей приближается к 80%.
А доля детей рождённых с помощью искусственного осеменения к 20%.
Только факты.
Но женская яйцеклетка "созревает" раз в месяц и здесь возникают проблемы, пока женщин заменить не получается.
Но проводятся научные исследования по выращиванию человека в искусственной вагине, утробе, в биохимическом реакторе.
Но где взять столько яйцеклеток?
У мужика за один прием можно взять несколько десятков миллионов сперматозоидов, у женщины всего лишь одну яйцеклетку для заморозки и последующего использования.
Но ИИ уже реальность, мужиков заменили искусственным осеменением женщин.
Заменят и женщин, как уже заменили мужиков...
Но это прямой вызов Б-гу (для иудеев, христиан и мусульман) и чем дело закончится известно только Ему.
Просто факт - ныне для "создания" человека берут замороженную яйцеклетку одной женщины, осеменяют ее замороженными сперматозоидами донора-мужчины в пробирке и получившийся эмбрион подсаживают в матку другой женщины. Через 9 месяцев рождается или вынимается через кесарево сечение новый человек.
И таких людей уже миллионы.
Мечта работодателя вообще обойтись без женщин и мужчин в деле воспроизводства наемных работников - сколько надо столько и производить, чтобы не было лишних "ртов".
Научная фантастика, фэнтези, мечты или реальность?