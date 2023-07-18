В Ассоциации АТП Татарстана опровергли информацию о возгорании автобуса в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Ассоциации АТП Татарстана прокомментировали появившиеся в интернете сообщения о возгорании автобуса №43. Там подчеркнули, что возгорания не было, а транспорт «выработал свой ресурс».

— Произошел разрыв патрубка охлаждения двигателя, техническая жидкость попала на глушитель, в связи с высокой температурой выхлопной трубы произошло парение охлаждающей жидкости. Экипаж автобуса действовал строго по инструкции. Все пассажиры покинули автобус. На данный момент техническая служба предприятия транспортирует автобус в гараж на ремонт, — рассказал председатель Ассоциации Сергей Темляков.

По этой причине было временно изменено расписание автобуса №43. По словам Темлякова, с маршрута сняли 1 автобус, а значит пассажирам придется подождать транспорт на 3—4 минуты дольше.

В ноябре в Ассоциации АТП Татарстана объяснили причины возгорания автобусов в Казани. Работники обращали внимание на то, что у транспортных средств подходил к концу срок эксплуатации.

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Айрат Назипов