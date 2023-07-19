В Госдуме предложили распродать иномарки чиновников на аукционе

В Госдуме предложили организовать открытые аукционы по продаже иномарок чиновников. С такой инициативой вице-спикер палаты Владислав Даванков обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко:

— Представляется целесообразным организовать распродажу на открытых аукционах автомобилей, производителями которых являются компании из недружественных стран и которые сейчас используются государственными служащими и депутатами Государственной думы и сенаторами Совета Федерации, — заявил он.

realnoevremya.ru

По его словам, на вырученные с аукционов средств необходимо закупить автомобили компаний, в которых доля иностранного участия составляет менее 50%.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил 11 июля с инициативой пересадить чиновников всех уровней на российские машины. По его мнению, в сложившейся обстановке Россия не должна «кормить наших врагов», которые могут использовать полученные от продажи машин средства на поддержку Украины.

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Елизавета Пуншева