В Татарстане за неделю снизилась заболеваемость COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает снижаться. С 10 по 16 июля выявили 59 случаев заражения, что на четыре, или на 6%, меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.



С 3 по 9 июля в республике подтвердилось 63 случая COVID-19. Заболеваемость, по сравнению с предыдущими семью днями, уменьшилась на 4,5%.



Всего в Татарстане зарегистрировано 206 478 случаев COVID-19. Вылечились от вируса с начала пандемии 204 142 жителя республики, умерли — 2 010 человек.

realnoevremya.ru

Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина