В Тукаевском районе Татарстана ликвидировали огромную свалку площадью 7,8 тысячи «квадратов»
В Тукаевском районе Татарстана ликвидировали свалку площадью 7,8 тысяч квадратов, объем свалки составил 9,3 кубометра, сообщили в Минэкологии республики.
Свалку выявили инспекторы Прикамского ТУ Минэкологии Татарстана. В адрес исполкома Тукаевского района было выдано предостережение.
В конце июня вблизи деревни Якты-Куль Учаллинского сельского поселения в Азнакаевском районе Татарстана ликвидировали свалку. Площадь захламленного участка составила 110 квадратных метров, а объем свалки — 22 кубометра.
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