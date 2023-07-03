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В Тукаевском районе Татарстана ликвидировали огромную свалку площадью 7,8 тысячи «квадратов»

21:48, 03.07.2023
В Тукаевском районе Татарстана ликвидировали огромную свалку площадью 7,8 тысячи «квадратов»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Тукаевском районе Татарстана ликвидировали свалку площадью 7,8 тысяч квадратов, объем свалки составил 9,3 кубометра, сообщили в Минэкологии республики.

Свалку выявили инспекторы Прикамского ТУ Минэкологии Татарстана. В адрес исполкома Тукаевского района было выдано предостережение.

В конце июня вблизи деревни Якты-Куль Учаллинского сельского поселения в Азнакаевском районе Татарстана ликвидировали свалку. Площадь захламленного участка составила 110 квадратных метров, а объем свалки — 22 кубометра.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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