На закупку 200 больших автобусов для Набережных Челнов потратят 2 млрд рублей

Для Набережных Челнов закупят 200 новых автобусов, сообщил мэр города Наиль Магдеев:



— Мы понимаем, насколько комфортно передвигаться в автобусах большой вместимости и насколько некомфортно, очень некомфортно передвигаться, особенно в часы пик, в автобусах малой вместимости.

Говоря о сроках, мэр отметил, что таких замен «не бывает за один день», но пообещал, что с этим «не будут тянуть».

В конце марта на заседании городского совета депутаты решили выделить 300 миллионов рублей на покупку автобусов большой вместимости. Как отметил мэр города Наиль Магдеев, помимо этого, власти города заявились в федеральную программу, с тем, чтобы получить в текущем году 50 автобусов и еще столько же в 2024 году.

В начале июля состоялась торжественная передача автобусов городу. На линии будут работать 24 автобуса. Они оборудованы автоинформатором со светодиодными маршрутоуказателями, автоматическим определением остановок, бегущей строкой в салоне. Каждый вмещает 111 пассажиров. 15 июля Магдеев проверил новый транспорт и отметил, что город продолжит работать в этом направлении.

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Маргарита Головатенко