Самолет Airbus A320 из Казани аварийно приземлился в Шереметьево
Самолет Airbus A320 из Казани совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Посадка прошла благополучно.
Экипаж доложил диспетчеру, что на борту самолета А-320 сработала индикация открытия дверей.
Летом прошлого года в Татарстане легкомоторный самолет Як-52 совершил вынужденную посадку в 1 км от населенного пункта Верхняя Ия. Предварительная причина ЧП — отказ двигателя. Самолет принадлежит ДОСААФ России, выполнял учебно-тренировочные полеты, на борту были два члена экипажа. Никто не пострадал.
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