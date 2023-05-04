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Самолет Airbus A320 из Казани аварийно приземлился в Шереметьево

13:26, 04.05.2023
Самолет Airbus A320 из Казани аварийно приземлился в Шереметьево
Фото: скриншот

Самолет Airbus A320 из Казани совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Посадка прошла благополучно.

Экипаж доложил диспетчеру, что на борту самолета А-320 сработала индикация открытия дверей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Летом прошлого года в Татарстане легкомоторный самолет Як-52 совершил вынужденную посадку в 1 км от населенного пункта Верхняя Ия. Предварительная причина ЧП — отказ двигателя. Самолет принадлежит ДОСААФ России, выполнял учебно-тренировочные полеты, на борту были два члена экипажа. Никто не пострадал.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоБизнесТранспорт Татарстан

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