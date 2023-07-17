Российские войска отбили за сутки еще 15 атак ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вооруженным силам России удалось за сутки отбить 15 украинских атак. Как сообщили в Минобороны, ВСУ безуспешно атаковали на Донецком и Краснолиманском направлениях.

На Донецком направлении было отражено 13 атак. Также уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Еще две атаки удалось отразить на Краснолиманском направлении. В этом районе пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

— За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Д-30», — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

ВС России регулярно отбивают украинские атаки с 4 июня. В середине прошлой недели президент страны заявил, что войска уничтожили 311 танков ВСУ, из них значительная часть — техника западного производства, включая Leopard.

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Айрат Назипов