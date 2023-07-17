В Татарстане обновили 23 км федеральных дорог

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

С начала года в Татарстане обновили 23 км федеральных дорог. Как сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», работы по устройству защитных слоев завершены на 12-ти километровом участке (км 1026 — км 1038) трассы М-7 «Волга» в Елабужском районе и на участке км 190 — км 202 автодороги Р-239 Казань — Оренбург в Нижнекамском и Альметьевском районах республики.

Чтобы восстановить основные эксплуатационные свойства верхнего слоя дорожной одежды — ровность, коэффициент сцепления с колесами автомобиля — специалисты уложили покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной по методу объемно-функционального проектирования с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения. Технология помогает решить проблему преждевременного истирания полотна, образования трещин и колейности.

Кроме того, на всех участках выполнили сопутствующие работы: произвели досыпку обочин и нанесли горизонтальную дорожную разметку.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

До конца года в регионе планируют обновить 40,5 км федеральных дорог.

Сейчас в Альметьевском районе Татарстана ремонтируют автодорогу Кудашево — Кама — Исмагилово, протяженностью 2,6 км. На эти цели выделили 51 рублей из регионального бюджета. Рабочие уже выполнили земляные работы, а также провели мероприятия по устройству верхнего слоя покрытия и укреплению обочин в полном объеме.

Также в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана на участках с 786 по 794 км и с 814 по 824 км трассы М-7 ограничили скорость движения до 50 км/ч. Эта мера была необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период ремонтных работ.

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Айрат Назипов