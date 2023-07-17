В Казани обсудили развитие исторических центров российских городов

3 и 4 июля 2023 года в Казани прошел Международный форум «РЕБУС: Экономика строительства в историческом центре», участники которого обсудили проблематику развития исторических территорий российских городов и выработали ряд решений. Они будут представлены Минстрою РФ и профильному комитету Госдумы.

Форум был организован с целью сбора и анализа лучших практик и кейсов в этой сфере, разработки предложений и методических рекомендаций по внедрению лучших практик в работу регионов и федерального центра. Мероприятие прошло при поддержке Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, главы (раиса) Республики Татарстан, Союза архитекторов РФ. В форуме приняли участие более 1 500 специалистов из 46 регионов России, выступили 145 экспертов. В режиме реального времени велась видеотрансляция на русском и английском языках.

В рамках форума прошел смотр-конкурс «Лучшие практики девелопмента в историческом центре: концепции (стратегии) развития», специальная выставка, где партнеры продемонстрировали современные материалы, актуальные решения для застройщиков в историческом центре.

Генеральным партнером выступила компания «КамаСтройИнвест», партнерами — компании ASG invest, «Графика-Инжиниринг», ТЕХСТРОЙ, PuntoGroup, ГК «ТЭКОРЕСУРС», Cladding Solutions, ГК «АЛЮТЕХ», «Ключищенская керамика», корпорация «TEGOLA», завод «Коген Казань», ГК «ЛОММЕТА», «Лоймина», «Керамик Плюс», RECKE BRICKEREI, ZAGOROD БИЗНЕС КЛУБ, Диодис, медиагруппа «РИМ».

По итогам проведенных мероприятий был разработан комплекс дополнений для внесения в ФЗ-73 и ряд других постановлений и нормативных актов. Со всеми предложениями и материалами форума можно ознакомиться на сайте мероприятия https://rebusforum.ru/. Рабочая комиссия разработала резолюцию, которая будет направлена в законотворческие органы и профильные министерства.

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