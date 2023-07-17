В России увеличились цены на аренду жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России подорожала долгосрочная аренда жилья в России. Эксперты рынка недвижимости отмечают рост ставок как на однокомнатные, так и на двухкомнатные квартиры, сообщает «Коммерсант».

В июле на 18 крупнейших региональных рынках России средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляла 22,5 тыс. рублей в месяц, а двухкомнатной — 33,4 тыс. рублей. Это дороже на 3,3% и 3,5% показателей июня соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отмечается, что средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах России составляет 21,3 тыс. рублей в месяц, а двухкомнатных — 25,9 тыс. рублей. Оба показателя выросли на 0,9% по сравнению с июнем. Средняя ставка долгосрочной аренды в крупнейших городах России составляет 25 тыс. рублей в месяц. За год она выросла на 13,6%, но почти не изменилась в июне.

Напомним, в Татарстане во II квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом спрос на покупку загородной недвижимости возрос на 16%. В то же время количество предложений загородных объектов за тот же период также увеличилось на 16%. Число дач возросло на 47%, домов — на 13%, коттеджей — на 4%, таунхаусов — на 7%.

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Елизавета Пуншева