В очереди у крымского моста стоят около 1000 автомобилей

У Крымского моста со стороны Тамани на 14.00 образовалась очередь на 950 транспортных средств. Время ожидания составляет около трех часов. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на месте.

На данный момент пробка начала уменьшаться. Пик ситуации пришелся на 11.00 и 12.00. Тогда в очереди стояли 1,4 тысячи автомобилей. Время ожидания составляло более четырех часов.

Как подчеркнули в Минтрансе, очереди образовались из-за увеличения количества транспорта и багажа, подлежащих досмотру. В ведомстве увеличили количество постов и смен для разгрузки и порекомендовали водителям паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

Сообщается, что со стороны Керчи в очереди находится 190 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа.

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Елизавета Пуншева