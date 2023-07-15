В Татарстане отремонтировали дороги в 361 дворе
В Татарстане строители завершили дорожные работы в 361 дворе, участвующих в программе «Наш двор». Программа ремонта выполнена на 67%, рассказала на совещании в Доме правительства директор Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.
По ее информации, выполнение работ по установке наружного освещения составляет 63%. Работы завершены в 15 районах. Установка оборудования выполнена на 48%. В 272 дворах завершен монтаж оборудования.
Также за две недели по программе «Наш двор» поступило 430 обращений, из них 42% приходится на Казань. Как подчеркнула Зиннатуллина, в основном жители спрашивали о сроках начала и завершения работ во дворах. По всем обращениям были даны соответствующие разъяснения.
В начале июля общий процент выполнения работ по республиканской программе «Наш двор» в Казани на этот год составлял 54,9%. По данным Комитета внешнего благоустройства исполкома города, на 238 дворовых территориях проводились работы, 166 ожидали начала благоустройства, на 69 полностью завершили ремонт.
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