В Татарстане отремонтировали дороги в 361 дворе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Татарстане строители завершили дорожные работы в 361 дворе, участвующих в программе «Наш двор». Программа ремонта выполнена на 67%, рассказала на совещании в Доме правительства директор Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

По ее информации, выполнение работ по установке наружного освещения составляет 63%. Работы завершены в 15 районах. Установка оборудования выполнена на 48%. В 272 дворах завершен монтаж оборудования.

Также за две недели по программе «Наш двор» поступило 430 обращений, из них 42% приходится на Казань. Как подчеркнула Зиннатуллина, в основном жители спрашивали о сроках начала и завершения работ во дворах. По всем обращениям были даны соответствующие разъяснения.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В начале июля общий процент выполнения работ по республиканской программе «Наш двор» в Казани на этот год составлял 54,9%. По данным Комитета внешнего благоустройства исполкома города, на 238 дворовых территориях проводились работы, 166 ожидали начала благоустройства, на 69 полностью завершили ремонт.

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Айрат Назипов