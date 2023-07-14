В Татарстане почти на две недели изменят расписание девяти поездов

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин (архив)

С 17 по 28 июля будет изменено расписание некоторых пригородных поездов. Это связано с проведением ремонтных работ на участке Васильево — Юдино, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Так, в обоих направлениях изменится график движения пригородных поездов в сообщении между Казанью и станциями Аэропорт, Канаш.

Также, поменяется расписание электричек сообщением Свияжск — Казань, Волжск — Казань, Казань — Паратск и Краснозаринск — Куркачи.

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин (архив)

С 8 июля был продлен маршрут следования пригородных поездов сообщением Казань — Свияжск — Казань. Пригородные поезда №6301 сообщением Казань — Свияжск и №6306 Свияжск — Казань теперь следуют от станции Тюрлема и до нее.

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Айрат Назипов