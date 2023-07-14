Россия намерена возобновить поставки пшеницы во Вьетнам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россия и Вьетнам выразили взаимную заинтересованность в возобновлении поставок российской пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

— Российская сторона предложила вьетнамским коллегам рассмотреть вариант импорта зерна с единичными экземплярами бодяка полевого, а также определить список вьетнамских предприятий по переработке зерна, обладающих технологиями лишения карантинных объектов жизнеспособности, которые могут выступать получателями зерна из России. Вьетнамская сторона выразила готовность рассмотреть указанные предложения, — говорится в сообщении.

Кроме того, вьетнамская сторона сообщила о заинтересованности импортеров в закупках люцерны и черешни из России. Начало их поставок на рынок возможно после предоставления вьетнамской стороной фитосанитарных требований, рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В последние годы экспорт российской пшеницы во Вьетнам был затруднен из-за фитосанитарных требований вьетнамской стороны к импортируемому зерну. В связи с этим большинство российских экспортеров вынуждены были переориентировать географию своих поставок в другие страны.

Объем поставок российской сельскохозяйственной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 2022 году увеличился на 10% и составил $8 млрд. Крупнейшими покупателями в АТР являются Китай, Южная Корея, Япония и Вьетнам.

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Айрат Назипов