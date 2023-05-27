Объем поставок сельхозпродукции из России в страны АТР превысил $8 млрд

Объем поставок российской сельскохозяйственной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 2022 году увеличился на 10% и составил $8 млрд. Об этом заявил замглавы Минсельхоза России Сергей Левин.

— В АТР повышается спрос на качественную сельхозпродукцию и продовольствие: мясо, молочную продукцию, кондитерскую продукцию. В результате регион выступает крупнейшим потребителем сельхозпродукции и продовольствия в мире. Наши поставки продукции в АТР стабильно растут, — объяснил он ТАСС.

Он уточнил, что объем экспорта, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился более чем на 30%. Крупнейшими покупателями в АТР являются Китай, Южная Корея, Япония и Вьетнам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным Bloomberg, в январе и феврале 2023 года объем поставок пшеницы из России увеличился почти вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2022 года — до 6,1 млн тонн. Стоимость российской пшеницы благодаря большому урожаю в прошлом году оказалась достаточно низкой, что привело покупателей. Продажи начались позже обычного — лишь к концу 2022 года, когда российское зерно восстановило «свои конкурентные преимущества».



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Айрат Назипов