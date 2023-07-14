Рустам Минниханов принял участие в нефтяном саммите в Альметьевске — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл нефтяной саммит в Альметьевске. Перед этим ему продемонстрировали отраслевую выставку, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Например, представители промышленного кластера Татарстана и Перми презентовали свои достижения и технологии. Речь идет об интеллектуальной системе «Умная скважина» для мониторинга состояния оборудования, технологии откачивания газа из затрубного пространства скважины. Еще ему показали решения в сфере защиты от коррозии сварного соединения трубопроводов.

На пленарной сессии саммита главной темой стали вопросы развития отечественного топливно-энергетического комплекса в перспективе до 2050 года. Минниханов отметил, что более чем за 20-летнюю историю нефтяной саммит стал одной из продуктивных площадок для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с развитием нефтяной отрасли.

— Как будет строиться рынок — есть разные суждения. Но, я уверен, что, имея такую переработку и нефтехимию, внедряя новые технологии и материалы, — республика будет конкурентной, — сказал он.

Сейчас Татарстан добывает 36 млн тонн нефти, из которых свыше 22 млн перерабатывают. Также в регионе развивается шинное производство, нефтехимия и биотехнические направления, подчеркнул Минниханов.

Также раис Татарстана заявил о необходимости создания образовательных центров. Сейчас этим вопросами уделяют особое внимание.

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Айрат Назипов