Татарстанская ОЭЗ «Алабуга» обновит свою школу за 3,4 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», татарстанская ОЭЗ «Алабуга» ищет подрядчика для ремонта помещений специализированной школы с углубленным изучением английского языка на 350 учащихся, с пристроенным детским садом на 80 мест. Стоимость контракта оценивается в 3,4 млн рублей.

Согласно проектной документации, исполнитель должен будет устранить трещины и провис потолков, выкрасить стены, а также заменить слаботочные и противопожарные системы. Кроме того, он также обязуется местами поменять обои, плитку и демонтировать устаревшие светильники.

Работы необходимо выполнить в течение 40 дней с момента подписания контракта. Помимо обновления помещений, подрядчик также будет заниматься закупкой необходимых материалов, в число которых войдут: краски, эмаль, грунтовка и другое.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, на этой неделе сообщалось, что в 13-м квартале жилого района «Салават купере» в Казани появится школа на 1 501 место — на ее строительство выделят 934,5 млн рублей.

Заказчик — Главинвестстрой РТ. Работы необходимо завершить до 1 декабря 2023 года. От подрядчика требуется выполнить строительно-монтажные и прочие работы, в том числе установить оборудование, а еще благоустроить территорию.

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Максим Кокунин