На Татарстан пришлась четверть всех туристов ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Четверть турпотока в Приволжском федеральном округе по итогам января — мая 2023 года пришлась на Татарстан, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Республику посетили почти 1,5 млн человек.

Общий турпоток в ПФО по итогам первых пяти месяцев этого года составил 5 965 940 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 2,75%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минимальная доля турпотока ПФО пришлась на соседнюю с Татарстаном республику Марий Эл — 1,63%. Ее за январь — май 2023 года посетили 97 328 путешественников.

Напомним, за январь — май 2023 года Татарстан посетили 1 489 422 туриста. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На второй строчке по количеству туристов в ПФО Башкирия (861 882), на третьем — Нижегородская область (856 936).

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Татьяна Демина