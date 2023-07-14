Microsoft впервые за 15 лет сменит шрифт по умолчанию на Aptos

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Microsoft впервые за 15 лет сменит шрифт, который будет представлен в продуктах компании по умолчанию. Шрифт Calibri меняется на Aptos.

— Aptos начнет использоваться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel сотнями миллионов пользователей. В ближайшие несколько месяцев он станет использоваться по умолчанию всеми нашими клиентами, — написал главный менеджер программ Microsoft Сай Дэниэлс в своем блоге.

Шрифт не имеет засечек, в нем преобладают простые формы букв и ровные штрихи, поэтому такой шрифт легко читать.

Шрифт Aptos ранее был известен как Bierstadt. Его создал один из ведущих мировых дизайнеров шрифта — Стив Маттесон. Позднее он переименовал шрифт в Aptos в честь любимого городка в калифорнийском округе Санта-Круз.

В апреле сообщалось, что Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке и предлагает не попавшим под санкции США компаниям продолжать сотрудничество. Предложения о продлении лицензии на софт получили порядка 1 тысячи организаций.



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Маргарита Головатенко