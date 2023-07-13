Владимир Путин предложил разработать проект по формированию экономики данных

Президент России Владимир Путин поручил разработать национальный проект по формированию экономики данных. Его нужно подготовить в течение года на период до 2030 года.

— Наша принципиальная задача — перевести всю экономику, социальную сферу, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе больших данных, — сказал глава государства на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

По словам главы государства, новые принципы экономики необходимы в том числе в связи с угрозой национальной безопасности, которую несет зависимость от иностранных технологических платформ.

Фото: kremlin.ru

На прошлой неделе Владимир Путин выразил мнение, что внедрение передовых разработок станет залогом укрепления технологического суверенитета России, национального прогресса и роста благосостояния россиян. Внедрение инновационных разработок он назвал приоритетом для страны.



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Айрат Назипов