В Казани пройдут торжества по случаю 444-летия обретения Казанской иконы Божией Матери

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстанской митрополии 20—21 июля пройдут празднества по случаю 444-летия явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Соборные архиерейские богослужения будут проходить в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, построенном на месте обретения святыни.



Вечером 20 июля, в канун праздника Казанской иконы Божией Матери, в Казанском соборе состоится торжественное всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной. Начало богослужения в 17.00.

Утром 21 июля, в день обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы, состоится традиционный общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря. Молитвенное шествие будет предварять молебен Божией Матери. Молебное пение начнется в 7.30. После торжественной встречи на месте ее явления совершат Божественную литургию. Богослужение в Казанском соборе совершит сонм архипастырей Русской православной церкви. Служба начнется в 9.00.

Вечером 21 июля в парке «Черное озеро» в центре Казани состоится праздничный концерт. Программу представит арт-группа Largo из Краснодара. Известный вокальный коллектив исполнит произведения классической музыки, духовные песнопения, песни отечественных композиторов. Концерт начнется в 18.00, вход свободный.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в преддверии праздника Казанской иконы Божией Матери проводится фестиваль православной культуры «Казанские дни». С 15 по 22 июля в Музее Казанской епархии пройдут концерты духовной музыки, круглые столы и лекции, посвященные истории православных святынь, иконописным традициям, особенностям архитектуры храмов в Казанском крае.

К празднованию 444-летия со дня явления Казанской иконы Божией Матери также приурочено проведение ежегодного благотворительного фестиваля «Дни белого цветка». В рамках фестиваля с 18 по 23 июля состоятся просветительские лекции, выставки творческих работ и благотворительная ярмарка. В ходе мероприятий будут собираться средства на нужды семей мобилизованных татарстанцев.

Накануне крестного хода, 20 июля, с 20.00 введут ограничение движения по проезжей части ул. Миславского, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной. Оно будет действовать до 13 часов 21 июля. В пятницу, 21 июля, с 7 утра до 13 часов дня в Казани введут ограничение движения и стоянки транспорта по проезжей части.

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Маргарита Головатенко