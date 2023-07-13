В Казани 12 июля произошло 144 ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани за 12 июля поступило 144 сообщения о ДТП. Об этом сообщают в Госавтоинспекции полка ДПС города.

В авариях пострадали 5 человек — произошло 3 столкновения и 2 наезда на пешехода.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В состоянии алкогольного опьянения задержаны 10 водителей. Еще 2 водителя не имели права управления. В отдел полиции по подозрению в совершении преступления доставили шестерых человек.

Несмотря на все принимаемые меры, количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Татарстана растет и количество пострадавших в них увеличивается. За январь — май 2023 года зарегистрировали 1 196 аварий, в которых травмы различной степени тяжести получили 1 458 человек.

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Елизавета Пуншева