Самый высокий коэффициент смертности в Татарстане в 2022 году зафиксировали в Кайбицком районе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в 2022 году самый высокий коэффициент смертности зарегистрировали в Кайбицком районе. На 1 тысячу населения пришлось 18 умерших.

В целом в Татарстане в прошлом году на тысячу населения пришлось 11,2 смерти. Выше коэффициент оказался в большинстве районов республики.

Исключения составили Высокогорский район (11), Елабужский район (10,7), Тукаевский район (10,6), Альметьевский район (10,2), Казань (10,1), Нижнекамский район (9,6), Лаишевский район (9), Набережные Челны (8,9), Пестречинский район (7,6), следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в прошлом году в 42 из 45 муниципальных образований Татарстана зафиксировали естественную убыль населения. Исключения — Казань, Пестречинский район и Набережные Челны.

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Татьяна Демина