В Татарстане спрос на посуточную аренду коттеджей за июнь вырос на 18%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане только за июнь 2023 года спрос на посуточную аренду коттеджей вырос на 18%, эксперты «Авито Недвижимости» связывают это с периодом выпускных в школах и вузах, а также началом сезона отпусков.



Предложение же за месяц на загородную недвижимость такого формата в Татарстане увеличилось на 6,2%.

В целом по России положительная динамика наблюдалась во всех 33 регионах, попавших в фокус исследования платформы. Больше всего интерес к коттеджам за месяц повысился в Крыму (+94%), Смоленской области (+80%), Калининградской области (+77%) и Краснодарском крае (+70%). А наименьший рост — в Воронежской и Брянской областях (+6% в каждом регионе).

Цены на краткосрочную аренду коттеджей на платформе в Татарстане за месяц и за год выросли на 12% соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Дороже всего арендовать загородный коттедж на сутки стоит в Московской области (17 тыс. рублей в среднем), чуть дешевле объекты в Красноярском крае, Новосибирской области и Удмуртии (по 12 тыс. рублей в среднем в каждом регионе). Снизились цены по сравнению с маем 2023 года в Смоленской (-30%) и Иркутской областях (-5%).

Интересно, что по сравнению с июнем 2022 года спрос на краткосрочную аренду коттеджей в Татарстане вырос на 22%.



В целом положительная динамика наблюдалась в 23 из 33 регионов: наибольший рост интереса к загородным объектам такого формата в Кировской (+55%), Свердловской и Смоленской областях (+46% в обеих), Красноярском крае (+42%) и Ленинградской области (+30%).

За год спрос на посуточную аренду коттеджей снизился в Вологодской области (-30% к июню 2022 года), Крыму (-29%), Волгоградской области (-17%) и ряде других регионов.



В Казани за последний месяц на 88%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, вырос спрос на услуги в сфере строительства. Так, спрос на строительство домов и коттеджей «под ключ» среди казанцев за последний месяц подскочил на 73%. Аналогичная динамика наблюдается и в разрезе предложения таких услуг от профильных специалистов и бригад.



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Илина Хакимова