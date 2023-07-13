В сервисах такси негативно отнеслись к идее единой цветовой гаммы авто

В казанском сервисе заказа такси негативно оценили идею о единой цветовой гамме автомобилей. Свое мнение на этот счет в беседе с РБК «Татарстан» выразил руководитель пресс-службы сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников.

По его словам, введение нормы об установке единого цвета является лишь прихотью чиновников и принесет перевозчикам необоснованные расходы. Пользователи же не хотят переплачивать за то, что не влияет на качество поездки.

Он также рассказал, что за 12 лет такую норму уже ввели в 12 регионах. Там перевозчики массово аннулировали свои разрешения, уйдя в тень, темпы выдачи новых разрешений снизились в разы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Фактически, это самозанятые граждане (водители, — прим. ред.), которые не имеют лишних средств и не видят смысла портить свой автомобиль, резко снижать его остаточную стоимость. Как правило, это единственный автомобиль в домохозяйстве, который используется и для работы, и в личных целях. В установлении единого цвета такси действительно нет никакого практического смысла, — подчеркнул Стенников.

Напомним, кабмин Татарстана в июле внес в Госсовет республики законопроект об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Он предусматривает и требования к цвету такси: белые или желтые автомобили.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева