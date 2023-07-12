Раис Татарстана встретился с директором Центра компетенций по импортозамещению ИКТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с директором АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Ильей Массухом в Доме правительства РТ, сообщает пресс-служба раиса республики.
На встрече обсудили вопросы импортозамещения в сфере ИТ, включая развитие медицинской информационной системы, отечественного электротранспорта, наращивание объемов импортозамещения программного обеспечения. Были рассмотрены перспективные проекты Университета Иннополис.
Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана — руководитель аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров, заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, президент Академии наук РТ, председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов и другие.
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