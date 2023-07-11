Казань вошла в тройку самых популярных направлений туров выходного дня по России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань вошла в топ-3 самых популярных направлений туров выходного дня по России, сообщает АТОР.



Лидером стал Санкт-Петербург, на втором месте — Москва. Столица Татарстана расположилась на третьем месте. За ней — города Золотого кольца и Нижний Новгород.

— В Казани много интересных мест для пеших прогулок и фотосессий. Традиционные точки туристических маршрутов — этнодеревня «Туган авылым» и резиденция татарского Деда Мороза Кыш Бабая, — пояснили выбор туристов в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН.

Спрос на городские туры и туры выходного дня в России в 2023 году вырос на 15—20%. Эксперты поясняют, что большинство туристов не могут позволить себе провести в поездке весь отпуск, поэтому разбивают отдых на несколько периодов. В один из них они путешествуют по внутренним направлениям.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июне Татарстан вошел в число «переполненных» туристами регионов России. В списке также Краснодарский край, Сочи, Москва, Алтай, Санкт-Петербург и Дагестан.

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Маргарита Головатенко