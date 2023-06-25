Татарстан охарактеризовали как «переполненный» туристами регион

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан вошел в число «переполненных» туристами регионов России. В списке также Краснодарский край, Сочи, Москва, Алтай, Санкт-Петербург и Дагестан, пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

Среди регионов-«невидимок» для путешественников оказались Воронежская, Смоленская, Амурская области, Забайкальский, Хабаровский края. Среди недооцененных российскими туристами регионов эксперты также называют Сахалин, Хакасию, Якутию, Бурятию, Красноярскии край, Иркутскую и Тюменскую области.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, по данным официальной статистики, за январь — апрель 2023 года Татарстан посетили почти на 18% путешественников больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поток туристов составил 1,16 млн человек.

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Татьяна Демина