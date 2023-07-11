Группа «ЯМОРЕ» заявила о приезде Джонни Деппа в Россию осенью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Голливудский актер Джонни Депп может этой осенью приехать в столицу России Москву, об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на пресс-службу группы «ЯМОРЕ». Там уточнили, что переговоры о поездке велись с 2018 года.

— В основном все эти годы мы общались в духе: «Как жизнь?». В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать, — рассказал участник «ЯМОРЕ» Михаил Лисов.



По его словам, гонорар, который запросил актер, составил $370 тыс., а также экскурсии по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

Лисов обратил внимание, что изначально Деппу предлагали больший гонорар, однако команда актера предложила альтернативный вариант с меньшей суммой, но с экскурсией по России.

Музыкант также рассказал, что через 2 недели состоится видеозвонок с актером. Уже сейчас идет активная подготовка к его приезду.

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Илина Хакимова