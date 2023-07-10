Глава Минпромторга Татарстана обсудил варианты сотрудничества с делегацией китайского города

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко провел встречу с делегацией Народного правительства китайского города Цзиси. Там расположены предприятия машиностроительной, строительной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности.

Как рассказали в пресс-службе министерства, стороны обсудили возможные направления сотрудничества. Кроме того, глава ведомства пригласил делегацию на российско-китайский форум «Ростки», который пройдет в сентябре в Казани.

Еще министр провел переговоры с председателем Совета директоров белорусского ОАО «Амкодор» Александром Шакутиным. Они обсудили дальнейшее сотрудничество с татарстанскими предприятиями.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам прошлого года Россия и Китай стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса, побив собственные рекорды по показателю. Торговый профицит Китая вырос на 30%, достигнув максимальных за всю историю наблюдений $877,6 миллиарда. Россия же нарастила профицит в 1,7 раза — до рекордных $333,4 миллиарда.

При этом Россия планирует увеличить товарооборот с Китаем до $300 млрд. Как считает замглавы Минэкономразвития страны Владимир Ильичев, на такой показатель обе страны могут выйти к 2030 году.

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Айрат Назипов