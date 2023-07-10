В Татарстане воздух прогрелся до +38 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Днем в понедельник, 10 июля, воздух в южных и восточных районах Татарстана прогрелся до +38 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

В целом в Татарстане сегодня днем зафиксировали от +30 до +35°С. Накануне в республике объявили штормовое предупреждение о сильной жаре в восточных районах — прогнозировалось до +37 градусов.

В течение дня и вечером в отдельных районах Татарстана возможен кратковременный грозовой дождь и сильный ветер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 11 июля в регионе начнет кардинально меняться погода. На смену жаре придет неустойчивая прохладная погода. Днем температуры воздуха не превысят +25 градусов.

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Татьяна Демина