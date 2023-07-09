Воду в 492 домах Вахитовского района Казани дадут раньше запланированного срока

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Вахитовском районе Казани, где в эти выходные из-за замены запорных арматур временно без воды остались 492 многоквартирных дома, уже в скором времени планируется возобновить водоснабжение, об этом сообщили в мэрии города.

МУП «Водоканал» уже рано утром завершил все работы по замене задвижек на участке между улицами Вишневского и Шмитда.

Воду планируется дать в обеденное время.

Напомним, воду отключили еще вчера днем, согласно графику, ее не должно было быть до 19.00 сегодняшнего дня. Помимо многоквартирных жилых домов под отключение попали также несколько детских садов, школ, вузов, медицинских учреждений и административных зданий.



Как пояснили в МУП «Водоканал», для ремонта специально были выбраны выходные дни, так как многие жители уезжают за город, а школы и вузы не работают. Там же уточнили, что на участке магистральных трубопроводов холодного водоснабжения между улицами Вишневского и Шмидта заменят четыре запорные арматуры.

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Илина Хакимова