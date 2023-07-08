В Лаишевском районе Татарстана образовалась 9-километровая пробка

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

В Лаишевском районе Татарстана на подъезде к селу Сокуры наблюдается автомобильная пробка почти в 9 километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Затор начинается от села Егорьево и заканчивается лишь в Сокурах возле дома №19б по улице Державина.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты» от realnoevremya.ru

Напомним, сегодня днем в Казани на Оренбургском тракте из-за ДТП образовалась двухкилометровая пробка. Авария произошла на дороге, ведущей в столицу Татарстана. Затор начинается от 17-го километра трассы и заканчивается у дорожной развязки, сворачивающей в поселок Усады.

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Максим Кокунин