На Оренбургском тракте в сторону Казани из-за ДТП образовалась 2-километровая пробка

Фото: скриншот сервиса "Яндекс.Карты" от realnoevremya.ru

В Казани на Оренбургском тракте из-за ДТП образовалась двухкилометровая пробка. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карты».

Авария произошла на дороге, ведущей в столицу Татарстана. Затор начинается от 17 километра трассы и заканчивается у дорожной развязки, сворачивающей в поселок Усады.

На этой неделе в Казани по вечерам наблюдались 7-ми и 8-ми балльные пробки из-за большого количества ДТП. Так, например, в четверг в городе произошли аварии: на ул. Фатыха Амирхана — возле магазина «Леруа Мерлен», перед мостом «Миллениум», на ул. Вишневского, ул. Шмидта, на развороте с ул. Ершова, на ул. Академика Арбузова и пр. Ямашева, ул. Аграрной, пр. Победы.

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Максим Кокунин