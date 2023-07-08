Песков: возвращение главарей «Азова»* из Турции на Украину стало нарушением договоренностей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение из Турции на Украину главарей «Азова»* является нарушением условий имевшихся договоренностей. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, договоренность заключалась в том, что они должны были находиться в Турции до окончания конфликта. Эти условия нарушила как турецкая сторона, так и Киев. При этом Россию никто не ставил в известность, рассказал он.

Сегодня днем в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что на Украину из Турции вернулись украинские военные, сдавшиеся в плен в мае 2022 года. Речь идет о командире «Азова»* Денисе Прокопенко и его заместителе Святославе Паламаре, нацгвардейцах Олеге Хоменко и Денисе Шлеге и командире 36-й бригады морпехов ВСУ Сергее Волынском.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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Максим Кокунин