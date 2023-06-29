Российским резидентам разрешили продавать валюту банкам не по курсу ЦБ

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Российским резидентам предоставили возможность продавать кредитным организациям полученную от нерезидентов в рамках внешнеторговых сделок наличную валюту не по курсу Банка России. Об этом пишет RT со ссылкой на постановление правительства.

В новой формулировке нет требования о курсе Центробанка. Документ изложен в следующий редакции:

Продать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением полученной в результате такой продажи соответствующей валюты на свой счет в уполномоченном банке, — говорится в тексте.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

До этого резиденты имели право продавать иностранную валюту уполномоченному банку только по курсу Центробанка на день продажи с последующим зачислением полученной российской валюты на свой счет.

В марте Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они действуют до 9 сентября 2023 года.



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Айрат Назипов