В Татарстане провели совещание по развитию исторического центра Чистополя

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Доме правительства республики провел совещание по сохранению и развитию исторического центра Чистополя. В нем приняли участие помощник президента РТ Олеся Балтусова, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов и др.



В мае текущего года Рустам Минниханов посетил исторический центр Чистополя, ознакомился с объектами культурного наследия, которые предполагается реконструировать. Сегодня руководитель исполкома Чистопольского муниципального района Эдуард Хасанов доложил о работе по исполнению поручений президента, полученных в 2022 году.

Хасанов предложил увеличить для инвесторов возможность сроков проведения реставрационных работ — с двух лет до пяти. Минниханов отметил, что сроки реставрации объектов могут быть увеличены, если фасад и кровля объекта будут отремонтированы в первые три года.

По словам Хасанова, десять исторических объектов Чистополя признаны градоформирующими. Установлены моратории на снос. Еще по ряду объектов требуется проведение государственной историко-архитектурной экспертизы. Минниханов поручил подготовить необходимую документацию, в том числе провести и согласовать необходимую экспертизу до 1 апреля.

Глава Минстроя РТ сообщил, что готова вся необходимая документация, в том числе экспертиза, для строительства пассажирской пристани в городе. Президент Татарстана сказал, что для увеличения туристической привлекательности Чистополя, роста туристического потока работы по строительству пристани необходимы.

Что касается концепции устойчивого развития исторического поселения Чистополя, была проведена инвентаризация исторической застройки, в ходе которой были выявлены недооцененные ранее исторические объекты. Также проведена работа по составлению историко-культурного опорного плана, доложила директор Центра архитектурно-реставрационных исследований ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» Светлана Персова.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов предложил создать грантовую программу по увеличению точек туристического роста через новые объекты туристической инфраструктуры. Минниханов предложил активно вовлекать бизнес-структуры для увеличения в городе туристических услуг и создания условий для роста туристического потока.

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Маргарита Головатенко