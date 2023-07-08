В национальном парке «Нижняя Кама» обновят веранду визит-центра

Фото: скриншот realnoevremya.ru сервиса «Яндекс.Карты»

Как выяснило «Реальное время», в татарстанском национальном парке «Нижняя Кама» проведут модернизацию веранды визит-центра в ТРК «Корабельная роща». Стоимость контракта оценивается в 2,2 млн рублей, а работы необходимо завершить до 15 сентября.

Подрядчику необходимо устроить новое основание из деревянного настила. Также исполнителю нужно будет заменить профильный настил и комплекс стеклянного витража. Вместе с этим он выкрасит все металлоконструкции и другие опорные элементы. Как уточняется в условиях договора, материалы и технические приспособления, задействованные в работах, должны быть новыми и исключительно отечественного производства.

Национальный парк расположен на северо-востоке республики в долине реки Кама и ее притоков Тойма, Криуша, Танайка, Шильна. Административно территория парка расположена в границах Елабужского и Тукаевского районов. Площадь национального парка — 26,6 тысяч га. Его фауна представлена 41 видом млекопитающих, среди которых и типичные обитатели леса — лось, косуля, кабан, рысь, барсук, лесная куница, белка, ласка; и обитатели водоемов и их прибрежной части — бобр, ондатра, выдра, енотовидная собака. Обитающие в национальном парке водяная ночница, бурый ушан, лесной нетопырь, лесная мышовка и бурундук являются редкими видами и занесены в Красную книгу Татарстана.

Также на территории парка намечено несколько сухопутных и водных туристских маршрутов по лесным массивам, а также водные маршруты по акватории водохранилища, по рекам Каме и Криуше.

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Максим Кокунин