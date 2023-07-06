Финляндия ужесточает правила въезда для российских студентов и бизнесменов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Финляндия ужесточает с 10 июля правила въезда для российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости, сообщили в МИД республики.



— Будут ужесточены ограничения для бизнесменов, владельцев недвижимости [в Финляндии] и студентов, — приводит ТАСС сообщение.



В МИД указали, что Финляндия продолжит вводить ограничения на въезд российских граждан: въезд российских граждан в страну и через нее в остальную часть Шенгенской зоны по-прежнему будет ограничен.

Сегодня Россия объявила девять сотрудников посольства Финляндии в стране персонами нон грата. В российском МИД указали, что такое решение было принято в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии конфронтационную антироссийскую политику.



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Маргарита Головатенко