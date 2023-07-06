Новости общества

18:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Финляндия ужесточает правила въезда для российских студентов и бизнесменов

17:17, 06.07.2023
Финляндия ужесточает правила въезда для российских студентов и бизнесменов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Финляндия ужесточает с 10 июля правила въезда для российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости, сообщили в МИД республики.

— Будут ужесточены ограничения для бизнесменов, владельцев недвижимости [в Финляндии] и студентов, — приводит ТАСС сообщение.

В МИД указали, что Финляндия продолжит вводить ограничения на въезд российских граждан: въезд российских граждан в страну и через нее в остальную часть Шенгенской зоны по-прежнему будет ограничен.

Сегодня Россия объявила девять сотрудников посольства Финляндии в стране персонами нон грата. В российском МИД указали, что такое решение было принято в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии конфронтационную антироссийскую политику.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также