Россия вышлет 9 финских дипломатов — Финляндия пригрозила закрытием консульства в Турку

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россия объявила девять сотрудников посольства Финляндии в стране персонами нон грата. Информация опубликована на сайте российского МИД.

— Заявлено также, что в числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Финской стороне вручены соответствующие дипломатические ноты МИД России, — говорится в сообщении.

В министерстве указали, что такое решение было принято в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии конфронтационную антироссийскую политику.

В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинистё в своих соцсетях написал, что его страна может закрыть российское консульство в Турку. Он уже пообщался на эту тему с лидерами правящих партий.

В конце мая стало известно, что Россия закроет два отделения финского консульства. Посла Финляндии в Москве Атти Хелантеря уведомили об отзыве с 1 июля согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов. С этой же даты Россия закрывает канцелярию посольства страны в городе Лаппеенранта.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов