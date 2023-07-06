Россия вышлет 9 финских дипломатов — Финляндия пригрозила закрытием консульства в Турку
Россия объявила девять сотрудников посольства Финляндии в стране персонами нон грата. Информация опубликована на сайте российского МИД.
— Заявлено также, что в числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Финской стороне вручены соответствующие дипломатические ноты МИД России, — говорится в сообщении.
В министерстве указали, что такое решение было принято в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии конфронтационную антироссийскую политику.
В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинистё в своих соцсетях написал, что его страна может закрыть российское консульство в Турку. Он уже пообщался на эту тему с лидерами правящих партий.
В конце мая стало известно, что Россия закроет два отделения финского консульства. Посла Финляндии в Москве Атти Хелантеря уведомили об отзыве с 1 июля согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов. С этой же даты Россия закрывает канцелярию посольства страны в городе Лаппеенранта.
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