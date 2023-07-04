Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео NATO News/YouTube.com

Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год. Его полномочия действуют до 1 октября 2024 года, пишет RT.

Йенс Столтенберг родился в Норвегии 16 марта 1959 года. Начал свою карьеру в качестве журналиста. В марте 2000 года возглавил правительство страны. 28 марта 2014 года Совет НАТО назначил Столтенберга преемником Андерса Расмуссена на посту генерального секретаря НАТО и председателя Совета Североатлантического альянса.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео NATO News/YouTube.com

В середине июля Столтенберг заявил, что планирует быть на посту главы Североатлантического альянса до осени текущего года, а других планов у него нет.



Напомним, Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября прошлого года, но в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.



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Айрат Назипов