Расписание пригородного поезда Казань — Свияжск изменится 30 мая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Расписание пригородного поезда № 6003 сообщением Казань — Свияжск изменится по техническим причинам на один день, 30 мая, сообщили в ППК «Содружество».



Поезд отправится со станции Казань на семь минут раньше — в 11.15. Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. На станцию Свияжск поезд прибудет на 10 минут раньше — в 12.29.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Время в пути для пассажирских поездов сообщением Казань — Йошкар-Ола сокращено на 1 час с 26 мая. Из Казани поезд будет отправляться в 14.18, прибывать в Йошкар-Олу в 16.48.

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Маргарита Головатенко