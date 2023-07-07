Татарстанская ОЭЗ «Алабуга» ищет подрядчика для ремонта своих дорог

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», татарстанская ОЭЗ «Алабуга» ищет подрядчика для ремонта автомобильных дорог на своей территории. Стоимость контракта оценивается в 6,1 млн рублей. Выполнить его необходимо до 30 сентября текущего года.

Согласно требованиям заказчика, участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Выбранному исполнителю предстоит провести ремонт пяти автомобильных дорог, включающих в себя такие объекты, как кольца и КПП.

Основным видом работ станет укладка нового слоя асфальтобетонного покрытия мелкозернистой смесью толщиной 5 сантиметров. Общая площадь обновляемой дорожной сети составит 2,9 тысячи кв. метров.

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце мая сообщалось, что ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» («РОСДОРНИИ») готово выделить 34,9 млн рублей на создание динамической цифровой карты дорожного движения пилотной зоны (ДЦКДД) в ОЭЗ «Алабуга».

Динамическая карта необходима для экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающих движение высокоавтоматизированных транспортных средств в условиях реального транспортного потока по дорогам общего пользования.



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Максим Кокунин