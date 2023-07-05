В Татарстане вынесли приговор водителю самосвала, столкнувшего в воду Audi на паромной переправе

Фото: предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

Верхнеуслонский районный суд Татарстана признал 32-летнего казанца виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Смертельная авария произошла днем 30 сентября 2021 года на паромной переправе «Верхний Услон — Аракчино». Подсудимый за рулем самосвала КАМАЗ, груженного песком, из-за отказа тормозной системы снес легковушку Audi, водитель которой ждал парома. В результате столкновения оба транспортных средства ушли под воду. Водитель грузовика выбрался, а водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.

— Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также удовлетворен гражданский иск родственников погибшего о компенсации морального вреда в 1 млн рублей, — рассказал Галиев.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, мужчина, находясь за рулем самосвала КАМАЗ, спускался по проезжей части улицы Чехова. При этом была превышена максимально допустимая масса транспортного средства с грузом.

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Айрат Назипов