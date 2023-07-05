В Казани завершают капремонт лицея №83

В Казани близится к завершению капремонт «Лицея №83 — Центра образования», который расположен в Приволжском районе города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На данный момент кровля здания отремонтирована на 90%, фасад — на 85%. Отделочные работы ведутся на первом и третьем этажах, а также на лестничных маршах.

— Впереди — завершающие отделочные работы. Это шпаклевка и покраска стен, укладка линолеума и плитки. В спецкабинетах для уроков биологии, химии, физики, информатики будет полностью обновлена мебель: парты, стулья, шкафы. На сегодняшний день ежедневно на объекте трудятся от 40 до 50 человек, смена продолжается с семи утра до девяти вечера. К 20 августа планируем все завершить, — рассказал директор ООО «СК «Культстрой» Ирек Минзарипов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В новом учебном году лицей дополнительно сможет принять 200 учеников.

Напомним, в Казани к новому учебному году отремонтируют 17 школ и 21 столовую, которые будут работать в формате школьного ресторана. Сейчас идет строительство школ на улице Курынова, в жилом районе «Салават купере» и на ул. Рауиса Гареева — на 1 501 место каждая, а также на ул. Нигматуллина на 1 224 ученика.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов