На строительство челнинской школы потратят 224 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На строительство школы в жилом комплексе «Притяжение» в Набережных Челнах направят 224,1 млн рублей. Источник финансирования — ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Здание школы рассчитано на 1 501 место. Оно представляет собой правильный прямоугольный объем с выступающими из плоскости фасадов и кровли вертикальными элементами.

Подрядчику нужно выполнить три вида работ: земляные работы, устройство внутренних слаботочных систем и устройство дорожной одежды автомобильных дорог. Он должен управиться до 1 декабря 2023 года.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

По словам заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексея Фролова, программа капремонта по общеобразовательным учреждениям выполнена на 56%, по детским садам завершение составляет 62%, ресурсным центрам — 66%, общежитиям учреждений среднего профессионального образования — 46%. Программа ремонта школьных пищеблоков закончена на 25%: подрядчики ведут работы на 139 объектах в 45 муниципалитетах.



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Айрат Назипов