Рустам Минниханов присвоил звание «Предприятие трудовой доблести» двум татарстанским компаниям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил звание «Предприятие трудовой доблести» акционерному обществу «Радиоприбор» и ООО «Татарстанский деревоперерабатывающий комбинат». Соответствующий указ опубликован на сайте татарстанского лидера.

Согласно документу, звание «Предприятие трудовой доблести» компаниям присвоено «За значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленного предприятия, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны».

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Такое же звание два месяца назад присвоили акционерным обществам «Химический завод им. Л.Я. Карпова» из Менделеевска и «Кукморский валяльно-войлочный комбинат».

«Предприятиями трудовой доблести» в Татарстане также признаны Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова и вертолетный завод, Казанское моторостроительное производственное объединение, Казанский оптико-механический завод, Казанский пороховой завод, Научно-исследовательский институт химических продуктов и некоторые другие компании.

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Айрат Назипов