Жители столицы Татарстана обеспокоены незаконной засыпкой Казанки

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Сергеем Анисимовым

Жители столицы Татарстана выражают свою обеспокоенность засыпкой Казанки вдоль «Миллениума». По их словам, работы и начало стройки они заметили в конце июня этого года. Строительную технику жители увидели с момента, когда на улице Козина между ЖК Savin House и ЖК «Современник» начали прокладывать дорогу.

Жильцы ближайших домов заверяют, что на площадке нет ни информационных плакатов о проведении строительных работ, ни паспорта объекта. Неравнодушные казанцы обратились в мэрию города, где им ответили следующее:

— По информации Управления градостроительных разрешений исполнительного комитета города Казани разрешение на строительство объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 16:50:040101:411 не выдавалось, в связи с чем представление информации о строительном объекте не представляется возможным. По результатам проведенных мероприятий с выездом на место специалистом Управления административно-технической инспекции исполнительного комитета, без взаимодействия с контролируемым лицом, установлено, что земельный участок огорожен, ограждение содержится в ненадлежащем состоянии.

Но несмотря на то, что исполком Казани (по собственным заявлениям) указал, что разрешение на строительство в этом месте городские власти не выдавали, на объекте уже появились три башенных крана и горы грунта. Кроме этого, во всю забивают сваи. Казанцы считают, что на месте появятся очередные высотки, ведь для строительства маленьких домиков башенные краны не используются.



А в исполкоме Казани тем временем добавили, что собственнику вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных правилами благоустройства города.

Власти Казани предложили владельцам участка привести забор в надлежащий вид и отчитаться об этом в исполком. Подробнее о незаконной стройке и опасениях казанцев — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова